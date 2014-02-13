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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Мордовия - Арсенал
Мордовия - Арсенал: обзор матча 13 февраля 2014
Мордовия
13.02.2014, четверг, 17:00
Россия. Кубок ФНЛ, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
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Арсенал
Информация о матче
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