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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шленск - Локомотив
Шленск - Локомотив: обзор матча 28 июля 2011
Шленск
28.07.2011, четверг, 18:45
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Шленск - Локомотив
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0
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0
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
- : -
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
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0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
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Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
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Болгария. Первая лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
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Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
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Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
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0 : 1
20.09.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
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