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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Канзаc Сити
Чикаго Файр - Канзаc Сити: обзор матча 18 мая 2014
Чикаго Файр
18.05.2014, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
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Статистика матча Чикаго Файр - Канзаc Сити
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Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
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США. МЛС, 31 тур
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18.10.2026
Чикаго Файр
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
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0 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
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