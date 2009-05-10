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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 10 мая 2009
Атлетико
10.05.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
55'
Д. Форлан
60'
С. Агуэро
90+3'
Д. Форлан
38'
Нене (П)
40'
Д. Гонсалез Харке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Замена
И. Камачо
️️️️
С. Агуэро
+5
ГОЛ! 3:2!
Д. Форлан
Пас отдал
Симау
+3
Желтая карточка
Г. Беранже
Замена
Э. Банега
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Кальехон
️️️️
И. Де Ла Пенья
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Перниа
Замена
Г. Беранже
️️️️
Х. Чика
Травма
Х. Чика
Желтая карточка
М. Уртадо
ГОЛ! 1:2!
Д. Форлан
ГОЛ! 0:2!
Д. Гонсалез Харке
Пас отдал
Нене
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нене
Замена
П. Ибаньес
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Р. Гарсия
Красная карточка
Л. Переа
Замена
Роман
️️️️
Р. Тамудо
18'
Желтая карточка
И. Алонсо
17'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
12
Нене
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПП
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Роман
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-4-2
1
Франко
25
Перниа
30
Уйфалуши
21
Переа
5
Хейтинга
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
11
Родригес
10
Форлан
10
Агуэро
4-4-2
13
Камени
20
Санчес
2
Пареха
21
Харке
2
Чика
10
Луис Гарсия
16
Уртадо
0
Де Ла Пенья
12
Нене
23
Тамудо
24
Алонсо
11
Родригес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
11
Родригес
14
Гарсия
11
Банега
11
Банега
14
Гарсия
10
Агуэро
4
Камачо
4
Камачо
10
Агуэро
2
Чика
12
Беранже
12
Беранже
2
Чика
23
Тамудо
15
Роман
15
Роман
23
Тамудо
0
Де Ла Пенья
7
Кальехон
7
Кальехон
0
Де Ла Пенья
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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