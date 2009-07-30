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Лига Европы 2026/2027
Волеренга - ПАОК
Волеренга - ПАОК: обзор матча 30 июля 2009
Волеренга
30.07.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
ПАОК
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Матчи команд
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09.11.2026
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4 : 0
01.11.2026
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Буде-Глимт
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24.10.2026
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18.10.2026
Бранн
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0 : 0
12.10.2026
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08.11.2026
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01.11.2026
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ОФИ
2 : 1
25.10.2026
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Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
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