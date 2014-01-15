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Судьи
Главный судья:
Кармине Руссо (Нола)

Милан - Специя

15.01.2014, Среда, 21:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/8 финала Милан - Специя
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