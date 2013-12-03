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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Пескара
Специя - Пескара: обзор матча 03 декабря 2013
Специя
03.12.2013, вторник, 18:00
Италия. Кубок, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Пескара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Специя - Пескара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
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Италия. Серия В, 37 тур
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2 : 2
01.05.2026
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4 : 2
25.04.2026
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0 : 2
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Пескара
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Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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