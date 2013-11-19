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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Греция
Румыния - Греция: обзор матча 19 ноября 2013
Румыния
19.11.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Греция
55'
В. Торосидис (АГ)
23'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Греция
89'
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Б. Станку
86'
80'
Замена
К. Манолас
️️️️
Д. Сиовас
74'
Замена
А. Самарис
️️️️
Г. Карагунис
72'
Замена
Л. Винтра
️️️️
В. Торосидис
57'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
М. Никулае
️️️️
Г. Торже
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Торосидис
55'
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
Р. Рац
25'
23'
Желтая карточка
К. Митроглу
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
Пас отдал
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Габриэль Торже
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
18
Мариус Никулае
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
4-4-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
15
Гоян
2
Мэцел
21
Кирикеш
10
Тэнасе
10
Максим
5
Хобан
11
Торже
0
Марика
19
Станку
3-2-2-3
1
Карнезис
5
Сиовас
19
Папастатопулос
15
Торосидис
2
Маниатис
0
Холебас
6
Циолис
10
Карагунис
14
Салпингидис
9
Митроглу
7
Самарас
3
Рац
3
Латовлевич
3
Латовлевич
3
Рац
19
Станку
0
Грозав
0
Грозав
19
Станку
11
Торже
18
Никулае
18
Никулае
11
Торже
15
Торосидис
11
Винтра
11
Винтра
15
Торосидис
5
Сиовас
4
Манолас
4
Манолас
5
Сиовас
10
Карагунис
22
Самарис
22
Самарис
10
Карагунис
Остались в запасе
Румыния
Греция
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Богдан Лобонц
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Богдан Лобонц
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Румыния - Греция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Национальный
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