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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Румыния
Греция - Румыния: обзор матча 15 ноября 2013
Греция
15.11.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Румыния
14'
К. Митроглу
20'
Д. Салпингидис
66'
К. Митроглу
19'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Румыния
90'
+3
Желтая карточка
Р. Рац
90'
+2
Вторая желтая
К. Лазэр
88'
Желтая карточка
К. Лазэр
87'
Замена
А. Максим
️️️️
К. Тэнасе
Замена
А. Самарис
️️️️
К. Кацуранис
86'
Замена
Т. Гекас
️️️️
К. Митроглу
80'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Я. Маниатис
77'
75'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Г. Торже
75'
Замена
К. Лазэр
️️️️
А. Бурчану
ГОЛ! 3:1!
К. Митроглу
Пас отдал
К. Кацуранис
66'
Желтая карточка
К. Кацуранис
62'
43'
Желтая карточка
Д. Гоян
Желтая карточка
Д. Сиовас
40'
35'
Желтая карточка
Р. Кочиш
27'
Желтая карточка
А. Бурчану
ГОЛ! 2:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
В. Торосидис
20'
19'
ГОЛ! 1:1!
Б. Станку
Пас отдал
Г. Торже
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Салпингидис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
18
Мариус Никулае
ЦФ
3-2-2-3
1
Карнезис
15
Торосидис
5
Сиовас
19
Папастатопулос
0
Холебас
2
Маниатис
6
Циолис
21
Кацуранис
9
Митроглу
14
Салпингидис
7
Самарас
4-1-3-2
1
Лобонц
15
Гоян
16
Гардош
2
Мэцел
3
Рац
0
Бурчану
11
Кочиш
11
Торже
10
Тэнасе
19
Станку
0
Марика
2
Маниатис
10
Карагунис
10
Карагунис
2
Маниатис
21
Кацуранис
22
Самарис
22
Самарис
21
Кацуранис
9
Митроглу
17
Гекас
17
Гекас
9
Митроглу
11
Торже
0
Грозав
0
Грозав
11
Торже
10
Тэнасе
10
Максим
10
Максим
10
Тэнасе
0
Бурчану
0
Лазэр
0
Лазэр
0
Бурчану
Остались в запасе
Греция
Румыния
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
18
Мариус Никулае
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
18
Мариус Никулае
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Греция - Румыния
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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