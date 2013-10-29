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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 29 октября 2013
Манчестер Юнайтед
29.10.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
20'
Чичарито (П)
53'
Чичарито
87'
Ф. Джонс
90+4'
Фабио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
ГОЛ! 4:0!
Фабио
Пас отдал
У. Руни
90'
+4
Замена
Фабио
️️️️
А. Янузай
90'
+3
Замена
Андерсон
️️️️
Т. Клеверли
89'
89'
Замена
Г. Хупер
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 3:0!
Ф. Джонс
87'
Замена
У. Руни
️️️️
В. Заа
78'
75'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Редмонд
74'
Травма
Н. Редмонд
65'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Р. Снодграсс
59'
Травма
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Чичарито
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Том Клеверли
ОП
4
Фил Джонс
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
3-4-2-1
1
Линдегаард
28
Бюттнер
5
Фердинанд
15
Видич
15
Янг
8
Клеверли
4
Джонс
2
Рафаэл
10
Заа
24
Янузай
14
Чичарито
4-1-4-1
31
Банн
3
Уиттакер
4
Бассонг
6
Беннетт
22
Гарридо
8
Фер
23
Снодграсс
27
Редмонд
4
Джонсон
14
Хулахан
11
Элмандер
24
Янузай
2
Фабио
2
Фабио
24
Янузай
8
Клеверли
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Клеверли
10
Заа
32
Руни
32
Руни
10
Заа
23
Снодграсс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
27
Редмонд
23
Мерфи
23
Мерфи
27
Редмонд
14
Хулахан
88
Хупер
88
Хупер
14
Хулахан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Карло Нэш
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
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Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
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