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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг - Сингапур
Гонконг - Сингапур: обзор матча 10 сентября 2013
Гонконг
10.09.2013, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гонконг - Сингапур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
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2 : 1
31.03.2026
Гонконг
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0 : 0
26.03.2026
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Сингапур
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Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
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1 : 2
05.06.2026
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4 : 0
31.05.2026
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1 : 0
31.03.2026
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