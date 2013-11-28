Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Бетис
Лион - Бетис: обзор матча 28 ноября 2013
Лион
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
66'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бетис
87'
Желтая карточка
М. Штайнхофер
80'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Ноно
Замена
Б. Коне
️️️️
С. Умтити
80'
74'
Желтая карточка
Ноно
74'
Желтая карточка
Начо
74'
Замена
Пепелу
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Й. Гуркюфф
66'
64'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Седрик
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
К. Гренье
60'
51'
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Бриан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Серхио
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
47
Пепелу
ЦФ
3-2-3-2
1
Веркутр
12
Бедимо
4
Бишевац
14
Умтити
25
Гоналон
13
Лопеш
19
Гренье
6
Фофана
10
Мальбранк
91
Ляказетт
7
Бриан
3-1-4-1-1
1
Андерсен
3
Паулао
21
Фигерас
23
Начо
21
Рейес
24
Хуанфран
8
Севилья
30
Ноно
11
Седрик
25
Верду
21
Чули
14
Умтити
26
Коне
26
Коне
14
Умтити
19
Гренье
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
19
Гренье
7
Бриан
18
Гомис
18
Гомис
7
Бриан
8
Севилья
47
Пепелу
47
Пепелу
8
Севилья
11
Седрик
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
11
Седрик
30
Ноно
25
Торрес
25
Торрес
30
Ноно
Остались в запасе
Лион
Бетис
16
Матье Горжелен
ВР
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
25
Серхио
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Лион - Бетис
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Жерлан
Новости команд
Все
Лион
Бетис
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+