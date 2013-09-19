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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Лион
Бетис - Лион: обзор матча 19 сентября 2013
Бетис
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Лион
90'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
К. Гренье
78'
Замена
Г. Фофана
️️️️
М. Дабо
Замена
А. Амайя
️️️️
Д. Перки
78'
68'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Верду
67'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
62'
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Вадильо
55'
50'
Желтая карточка
К. Гренье
34'
Желтая карточка
М. Дабо
32'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
М. Штайнхофер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андерсен
12
Вила
24
Перки
21
Фигерас
17
Штайнхофер
21
Рейес
11
Седрик
40
Игьебор
14
Вадильо
25
Верду
21
Чули
4-1-2-3
1
Лопеш
35
Дабо
14
Умтити
26
Коне
12
Бедимо
25
Гоналон
4
Ферри
19
Гренье
18
Гомис
7
Бриан
91
Ляказетт
24
Перки
4
Амайя
4
Амайя
24
Перки
25
Верду
8
Севилья
8
Севилья
25
Верду
14
Вадильо
24
Хуанфран
24
Хуанфран
14
Вадильо
35
Дабо
6
Фофана
6
Фофана
35
Дабо
18
Гомис
10
Фекир
10
Фекир
18
Гомис
19
Гренье
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
19
Гренье
Остались в запасе
Бетис
Лион
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
30
Ноно
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Бетис - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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