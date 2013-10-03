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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Фрайбург
Севилья - Фрайбург: обзор матча 03 октября 2013
Севилья
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
63'
Д. Перотти (П)
90+1'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Фрайбург
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Самперио
90'
+1
Замена
С. Кристофоро
️️️️
И. Ракитич
88'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Д. Перотти
77'
69'
Замена
С. Фрайс
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
Д. Перотти
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
63'
62'
Красная карточка
Ф. Дианье
61'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Т. Альбутат
61'
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Коклен
56'
Желтая карточка
Ф. Дианье
Замена
М. Марин
️️️️
П. Троховски
56'
Желтая карточка
В. Иборра
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
14
Тим Альбутат
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Севилья
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-2
13
Варас
5
Морено
2
Пареха
90
Фигейраш
16
Кала
29
Самперио
10
Иборра
15
Троховски
11
Ракитич
70
Бакка
8
Перотти
4-2-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
30
Гюнтер
27
Хефлер
13
Коклен
14
Альбутат
30
Клаус
6
Фернандес
9
Ханке
8
Перотти
10
Рабельо
10
Рабельо
8
Перотти
11
Ракитич
41
Кристофоро
41
Кристофоро
11
Ракитич
15
Троховски
22
Марин
22
Марин
15
Троховски
13
Коклен
37
Керк
37
Керк
13
Коклен
30
Клаус
9
Фрайс
9
Фрайс
30
Клаус
14
Альбутат
14
Мехмеди
14
Мехмеди
14
Альбутат
Остались в запасе
Севилья
Фрайбург
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Тим Шрамль
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
0
Тим Шрамль
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Севилья - Фрайбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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