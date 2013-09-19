Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тун - Рапид
Тун - Рапид: обзор матча 19 сентября 2013
Тун
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
35'
К. Шнойвли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Рапид
90'
+1
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
88'
Желтая карточка
Л. Грозурек
80'
Замена
Л. Грозурек
️️️️
Г. Бургшталлер
80'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Б. Бошкович
Замена
Б. Садик
️️️️
М. Шнойвли
80'
Замена
Н. Феррейра
️️️️
А. Виттвер
73'
63'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Ш. Хофманн
Желтая карточка
К. Шнойвли
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Шнойвли
Пас отдал
Л. Дзуффи
35'
Желтая карточка
Д. Хедигер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
7
Лука Дзуффи
ЦП
17
Деннис Хедигер
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Рапид
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
21
Луис Шауб
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Тун
22
Давид Мосер
ВР
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
21
Нельсон Феррейра
ЦП
20
Давид Фрай
ЦП
16
Кассио
ПП
9
Берат Садик
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Лукас Деннер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
3-2-4-1
91
Февр
28
Виттвер
5
Сульмони
26
Райнманн
27
Скиринци
22
Люти
20
Шнойвли
17
Хедигер
35
Жуниор
7
Дзуффи
15
Шнойвли
3-2-4-1
1
Новота
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
17
Дибон
28
Триммель
4
Шраммель
21
Шауб
20
Забитцер
6
Пецос
27
Бошкович
9
Бургшталлер
28
Виттвер
21
Феррейра
21
Феррейра
28
Виттвер
15
Шнойвли
9
Садик
9
Садик
15
Шнойвли
27
Бошкович
30
Берендт
30
Берендт
27
Бошкович
9
Бургшталлер
11
Грозурек
11
Грозурек
9
Бургшталлер
11
Хофманн
13
Бойд
13
Бойд
11
Хофманн
Остались в запасе
Тун
Рапид
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
20
Давид Фрай
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
16
Кассио
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
19
Лукас Деннер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
20
Давид Фрай
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
16
Кассио
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
19
Лукас Деннер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Тун - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Арена Тун
Новости команд
Все
Тун
Рапид
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+