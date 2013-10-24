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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Стандард
Зальцбург - Стандард: обзор матча 24 октября 2013
Зальцбург
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
53'
Х. Сориано
85'
А. Рамальо
88'
Д. Муджанги-Биа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Стандард
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Муджанги-Биа
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Алан
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Рамальо
Пас отдал
К. Кампль
85'
Замена
Ф. Шимер
️️️️
К. Ляйтгеб
82'
76'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
В. Ванкер
70'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
И. Эзекиель
67'
Красная карточка
Кану
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
63'
59'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
П. М'Поку
Замена
В. Бериша
️️️️
Х. Сориано
56'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сориано
Пас отдал
Алан
53'
52'
Желтая карточка
И. Эзекиель
Вторая желтая
С. Мане
42'
38'
Вторая желтая
М. Карсела-Гонсалес
27'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Желтая карточка
С. Мане
15'
Желтая карточка
А. Рамальо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
15
Франц Шимер
ОП
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
17
Ульмер
27
Швеглер
13
Хинтереггер
5
Рамальо
31
Илсанкер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
10
Мане
11
Алан
19
Сориано
4-4-2
1
Кавашима
40
Опаре
25
Кану
23
Киман
37
ван Дамм
71
Бюйенс
21
Ванкер
16
Карсела-Гонсалес
18
Бюло
40
М'Поку
70
Эзекиель
24
Ляйтгеб
15
Шимер
15
Шимер
24
Ляйтгеб
19
Сориано
23
Бериша
23
Бериша
19
Сориано
11
Алан
7
Нильсен
7
Нильсен
11
Алан
70
Эзекиель
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
70
Эзекиель
21
Ванкер
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
21
Ванкер
40
М'Поку
44
Батшуайи
44
Батшуайи
40
М'Поку
Остались в запасе
Зальцбург
Стандард
7
Марко Майлингер
ЦП
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
7
Марко Майлингер
ЦП
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Зальцбург - Стандард
3
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Ред Булл Арена
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