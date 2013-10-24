Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - ПСВ
Динамо Загреб - ПСВ: обзор матча 24 октября 2013
Динамо Загреб
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - ПСВ
86'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Махер
Замена
Р. Лима
️️️️
Д. Антолич
86'
84'
Желтая карточка
С. Ариас
Замена
Й. Шимунович
️️️️
Л. Эдди
81'
75'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Ю. Локадия
58'
Замена
А. Тамата
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
Й. Пиварич
53'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Саммир
52'
41'
Желтая карточка
О. Тойвонен
9'
Желтая карточка
Д. Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Ли Эдди
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Саммир
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Динамо Загреб
33
Марко Микулич
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
ПСВ
32
Найджел Бертрамс
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-1-4-2
1
Зеленика
4
Шимунич
12
Пинту
13
Эдди
77
Брозович
19
Саммир
45
Адеми
19
Пиварич
8
Антолич
10
Фернандес
2
Судани
3-1-3-1-2
22
Тытонь
4
Ариас
25
Брума
15
Виллемс
20
Хендрикс
6
Махер
6
Схаарс
11
Тойвонен
8
Джозефзун
9
Локадия
10
Депай
8
Антолич
28
Лима
28
Лима
8
Антолич
13
Эдди
55
Шимунович
55
Шимунович
13
Эдди
19
Саммир
9
Чоп
9
Чоп
19
Саммир
15
Виллемс
28
Тамата
28
Тамата
15
Виллемс
6
Махер
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Махер
9
Локадия
9
Матавж
9
Матавж
9
Локадия
Остались в запасе
Динамо Загреб
ПСВ
33
Марко Микулич
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
32
Найджел Бертрамс
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
33
Марко Микулич
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Динамо Загреб - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+