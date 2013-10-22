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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)

Аустрия - Атлетико

22.10.2013, Вторник, 22:45 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Лига чемпионов, 3 тур Аустрия - Атлетико
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 5 1 0 15:3 +12 16
2. Зенит 6 1 3 2 5:9 -4 6
3. Порту 6 1 2 3 4:7 -3 5
4. Аустрия В 6 1 2 3 5:10 -5 5
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