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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)

Марсель - Наполи

22.10.2013, Вторник, 22:45 мск Марсель, стадион Велодром Лига чемпионов, 3 тур Марсель - Наполи
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 6 4 0 2 11:6 +5 12
2. Арсенал 6 4 0 2 8:5 +3 12
3. Наполи 6 4 0 2 10:9 +1 12
4. Марсель 6 0 0 6 5:14 -9 0
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