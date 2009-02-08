Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 08 февраля 2009
Мальорка
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
56'
А. Адурис
77'
Х. Верду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Депортиво
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Хосеми
Замена
Хосеми
️️️️
А. Адурис
Вторая желтая
Э. Корралес
Замена
П. Вебо
️️️️
Ф. Варела
Желтая карточка
Ф. Варела
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Верду
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
К. Сантана
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
А. Томас
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ж. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Желтая карточка
Э. Корралес
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
Ж. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Хоан Верду
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
23
Клебер Сантана
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-3-1-1
13
Ават
22
Корралес
4
Наварро
16
Нуньеш
4
Суарес
18
Аранго
19
Марти
14
Хурадо
19
Варела
20
Адурис
4-3-2-1
1
Арансубиа
83
Зе Каштру
24
Писку
22
Лопо
16
Луис
20
Томас
6
Де Гузман
7
Лафита
21
Валерон
25
Верду
11
Рики
20
Адурис
0
Хосеми
0
Хосеми
20
Адурис
4
Суарес
23
Сантана
23
Сантана
4
Суарес
19
Варела
9
Вебо
9
Вебо
19
Варела
15
Лауре
15
Лауре
6
Де Гузман
22
Родригес
22
Родригес
6
Де Гузман
21
Валерон
11
Лассад
11
Лассад
21
Валерон
Остались в запасе
Мальорка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
78
Густаво Мунуа
ВР
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Мальорка - Депортиво
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+