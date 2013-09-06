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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Узбекистан
Иордания - Узбекистан: обзор матча 06 сентября 2013
Иордания
06.09.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Узбекистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Информация о матче
Стадион:
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