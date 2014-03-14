Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Галатасарай
Карабюкспор - Галатасарай: обзор матча 14 марта 2014
Карабюкспор
14.03.2014, пятница, 22:00
Турция. Супер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карабюкспор - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
Новости команд
Все
Карабюкспор
Галатасарай
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
14:24
5
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
14
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
Вчера, 11:15
10
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
14:24
5
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
14
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
Вчера, 11:15
10
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+