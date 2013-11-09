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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Ризеспор
Карабюкспор - Ризеспор: обзор матча 09 ноября 2013
Карабюкспор
09.11.2013, суббота, 21:30
Турция. Супер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карабюкспор - Ризеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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