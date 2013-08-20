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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Домажлице)

Шахтер - Селтик

20.08.2013, Вторник, 19:00 мск Нур-Султан, стадион Астана Арена Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Шахтер - Селтик
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