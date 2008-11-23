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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Атлетико
Нумансия - Атлетико: обзор матча 23 ноября 2008
Нумансия
23.11.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нумансия - Атлетико
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
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Нумансия
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
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Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
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Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
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Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
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Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
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2017.10.24 22:27
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
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«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
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Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
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Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
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