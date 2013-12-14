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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Лидс
Донкастер Роверс - Лидс: обзор матча 14 декабря 2013
Донкастер Роверс
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
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Статистика матча Донкастер Роверс - Лидс
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Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
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