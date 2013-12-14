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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Йовил
Барнсли - Йовил: обзор матча 14 декабря 2013
Барнсли
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Йовил
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Статистика матча Барнсли - Йовил
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Матчи команд
Барнсли
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- : -
20.11.2026
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2 : 1
14.11.2026
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Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
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2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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2 : 1
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
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2 : 2
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Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
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31.10.2026
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Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
Йовил
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