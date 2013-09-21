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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Болтон
Брайтон - Болтон: обзор матча 21 сентября 2013
Брайтон
21.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 1
Завершен
Болтон
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Статистика матча Брайтон - Болтон
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