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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Йовил
Бернли - Йовил: обзор матча 17 августа 2013
Бернли
17.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Йовил
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Статистика матча Бернли - Йовил
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Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
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10.10.2026
Йовил
Информация о матче
Стадион:
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