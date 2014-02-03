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Судьи
Главный судья:
Паоло Валери (Рим)

Дженоа - Сампдория

03.02.2014, Понедельник, 23:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 22 тур Дженоа - Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
3 тур
15 сентября, воскресенье 22:45 Сампдория 0:3 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Сампдория
13 тур
18 ноября, воскресенье 23:45 Сампдория 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 22:45 Дженоа 2:1 Сампдория
17 тур
16 февраля, среда 20:30 Сампдория 0:1 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 23:00 Сампдория 1:0 Дженоа
14 тур
28 ноября, суббота 22:45 Дженоа 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 22:30 Дженоа 3:1 Сампдория
15 тур
7 декабря, воскресенье 22:30 Сампдория 0:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Сампдория
4 тур
23 сентября, воскресенье 22:30 Сампдория 0:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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