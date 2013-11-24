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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)

Болонья - Интер

24.11.2013, Воскресенье, 23:45 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 13 тур Болонья - Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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