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Судьи
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)

Удинезе - Интер

03.11.2013, Воскресенье, 18:00 мск Удине, стадион Фриули Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая) Италия. Серия А, 11 тур Удинезе - Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 22:45 Интер 2:5 Удинезе
19 тур
6 января, воскресенье 15:30 Удинезе 3:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
33 тур
25 апреля, среда 17:00 Удинезе 1:3 Интер
14 тур
3 декабря, суббота 23:45 Интер 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Интер
2 тур
11 сентября, суббота 20:00 Интер 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Интер
7 тур
3 октября, суббота 22:45 Интер 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 21:00 Удинезе 0:1 Интер
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Интер 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Интер
1 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Интер 1:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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