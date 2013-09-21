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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 21 сентября 2013
Хиберниан
21.09.2013, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
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