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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бохум
Гамбург - Бохум: обзор матча 13 мая 2009
Гамбург
13.05.2009, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
15'
Х. Паоло Герреро
33'
И. Олич
58'
И. Олич
71'
П. Фрайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бохум
Желтая карточка
М. Пферцель
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Т. Атуба
Замена
П. Троховски
️️️️
А. Штрайт
ГОЛ! 3:1!
П. Фрайер
Замена
Д. Имхоф
️️️️
Д. Гроте
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
П. Фрайер
️️️️
К. Дабровски
ГОЛ! 3:0!
И. Олич
Желтая карточка
В. Хашемян
Желтая карточка
Д. Климович
Замена
В. Хашемян
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
29
Тимоти Атуба
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
12
Альберт Штрайт
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
14
Диего Климович
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
11
Маркин Михел
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
3-2-3-2
1
Рост
29
Атуба
4
Матейсен
3
Аого
20
Бенджамин
55
Демель
7
Янсен
25
Таварес
12
Штрайт
34
Герреро
40
Олич
3-2-2-2
25
Фернандеш
24
Яхья
3
Маврай
4
Мальтриц
6
Пферцель
5
Бениг
20
Гроте
5
Дабровски
40
Эпалле
14
Климович
12
Штрайт
15
Троховски
15
Троховски
12
Штрайт
29
Атуба
11
Питройпа
11
Питройпа
29
Атуба
34
Герреро
33
Петрич
33
Петрич
34
Герреро
20
Гроте
15
Имхоф
15
Имхоф
20
Гроте
5
Дабровски
7
Фрайер
7
Фрайер
5
Дабровски
Янсен
21
Хашемян
21
Хашемян
Янсен
Остались в запасе
Гамбург
Бохум
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
11
Маркин Михел
ЦФ
29
Филипп Хеерваген
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
11
Маркин Михел
ЦФ
29
Филипп Хеерваген
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Гамбург - Бохум
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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