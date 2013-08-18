Ювентус - Лацио

|32 тур
|15 апреля, понедельник
|22:45
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|13 тур
|17 ноября, суббота
|21:00
|Ювентус
|0:0
|Лацио
|32 тур
|15 апреля, понедельник
|22:45
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|13 тур
|17 ноября, суббота
|21:00
|Ювентус
|0:0
|Лацио
|35 тур
|2 мая, понедельник
|22:45
|Лацио
|0:1
|Ювентус
|16 тур
|12 декабря, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:1
|Лацио
|22 тур
|31 января, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Лацио
|3 тур
|12 сентября, суббота
|22:45
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|38 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Ювентус
|2:0
|Лацио
|19 тур
|18 января, воскресенье
|22:30
|Лацио
|1:1
|Ювентус