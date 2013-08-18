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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Ювентус - Лацио

18.08.2013, Воскресенье, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: "Россия 2" 22:55 (прямая) Суперкубок Италии Ювентус - Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
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