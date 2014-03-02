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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 02 марта 2014
Севилья
02.03.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
77'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Морено
90'
80'
Замена
И. Агиррече
️️️️
И. Ансотеги
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
77'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Карришу
73'
69'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Х. Антонио Рейес
69'
66'
Желтая карточка
А. Гризманн
60'
Желтая карточка
И. Мартинес
56'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Ф. Фасио
53'
46'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
С. Кристофоро
️️️️
П. Троховски
46'
7'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал Сосьедад
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-4-1
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
90
Фигейраш
5
Морено
23
Коке
19
Рейес
15
Троховски
11
Ракитич
23
Карришу
70
Бакка
4-3-1-2
1
Браво
2
Сальдуа
26
Мартинес
15
Ансотеги
3
Анхель
17
Зурутуса
5
Бергара
6
Элустондо
20
Каналес
7
Гризманн
10
Вела
15
Троховски
41
Кристофоро
41
Кристофоро
15
Троховски
19
Рейес
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
19
Рейес
23
Карришу
9
Гамейро
9
Гамейро
23
Карришу
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
15
Ансотеги
9
Агиррече
9
Агиррече
15
Ансотеги
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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