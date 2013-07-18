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Лига Европы 2026/2027
Брейдаблик - Штурм
Брейдаблик - Штурм: обзор матча 18 июля 2013
Брейдаблик
18.07.2013, четверг, 23:15
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
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Матчи команд
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КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
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1 : 2
16.10.2026
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Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
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Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
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Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
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