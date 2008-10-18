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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Карлсруэ - Бавария
Карлсруэ - Бавария: обзор матча 18 октября 2008
Карлсруэ
18.10.2008, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карлсруэ - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Вилдпаркштадион
Посещаемость:
30500 из 32306 зрителей (94%)
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