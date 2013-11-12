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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Алания-Д - Краснодар-2
Алания - Краснодар-2: обзор матча 12 ноября 2013
Алания
12.11.2013, вторник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
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Статистика матча Алания - Краснодар-2
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Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
- : -
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Динамо Киров
0 : 1
10.10.2026
Алания
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спартак (запасное поле)
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Алания
Краснодар-2
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