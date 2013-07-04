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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Ботев
Астана - Ботев: обзор матча 04 июля 2013
Астана
04.07.2013, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Ботев
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Статистика матча Астана - Ботев
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Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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Ботев
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