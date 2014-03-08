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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Аяччо
Нант - Аяччо: обзор матча 08 марта 2014
Нант
08.03.2014, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 2
Завершен
Аяччо
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Статистика матча Нант - Аяччо
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0
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Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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Нант
Аяччо
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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22 июля
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
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12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
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