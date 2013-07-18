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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дила - Ольборг
Дила - Ольборг: обзор матча 18 июля 2013
Дила
18.07.2013, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ольборг
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Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
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Ольборг
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