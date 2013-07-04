Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челик - Гонвед
Челик - Гонвед: обзор матча 04 июля 2013
Челик
04.07.2013, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 9
Завершен
Гонвед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челик - Гонвед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Копер
4 : 0
10.07.2014
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Челик
0 : 5
03.07.2014
Копер
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
9 : 0
11.07.2013
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Челик
1 : 4
04.07.2013
Гонвед
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Новости команд
Все
Челик
Гонвед
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»
2021.07.17 14:32
5
«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»
2021.07.04 22:51
1
«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии
2020.06.04 08:36
1
Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса
2020.02.27 15:22
3
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»
2021.07.17 14:32
5
«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»
2021.07.04 22:51
1
«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии
2020.06.04 08:36
1
Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса
2020.02.27 15:22
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+