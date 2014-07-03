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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челик - Копер
Челик - Копер: обзор матча 03 июля 2014
Челик
03.07.2014, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Копер
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челик - Копер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Копер
4 : 0
10.07.2014
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Челик
0 : 5
03.07.2014
Копер
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
9 : 0
11.07.2013
Челик
Лига Европы, 1 раунд
Челик
1 : 4
04.07.2013
Гонвед
Копер
Словения. Первая Лига, 16 тур
Копер
- : -
23.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Копер
5 : 0
18.10.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 11 тур
Радомлье
3 : 3
10.10.2026
Копер
Информация о матче
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30 июля
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Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении
2025.05.15 12:45
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2024.07.08 22:34
Обрадович был уволен с должности главного тренера словенского «Копера»
2016.09.27 11:31
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении
2025.05.15 12:45
«Пари НН» усилился полузащитником сборной Словении
2024.07.08 22:34
Обрадович был уволен с должности главного тренера словенского «Копера»
2016.09.27 11:31
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