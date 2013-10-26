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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Аяччо
Генгам - Аяччо: обзор матча 26 октября 2013
Генгам
26.10.2013, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аяччо
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Генгам - Аяччо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
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Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
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«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
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