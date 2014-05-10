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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 10 мая 2014
Ганновер-96
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Фрайбург
45+1'
С. Хусти
65'
А. Руднев
80'
Э. Приб
50'
Д. Шмид
78'
Ф. Цулехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
Замена
А. Хоффманн
️️️️
С. Хусти
90'
ГОЛ! 3:2!
Э. Приб
Пас отдал
А. Руднев
80'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
78'
78'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Цулехнер
Пас отдал
В. Дарида
75'
Желтая карточка
К. Геде
74'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
67'
65'
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 2:1!
А. Руднев
Пас отдал
Ф. Райторал
65'
60'
Замена
И. Хен
️️️️
П. Крмас
Замена
А. Руднев
️️️️
Д. Я Конан
60'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
В. Дарида
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
45'
+1
45'
Желтая карточка
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
34
Тим Дирсен
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-4-2-1
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
27
Райторал
9
Хусти
24
Пандер
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Штиндль
32
Биттенкурт
11
Конан
3-2-5
1
Шволов
11
Крмас
28
Гинтер
25
Сорг
7
Шмид
30
Гюнтер
9
Фрайс
16
Дарида
30
Клаус
31
Геде
23
Шустер
9
Хусти
4
Хоффманн
4
Хоффманн
9
Хусти
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
11
Конан
9
Руднев
9
Руднев
11
Конан
9
Фрайс
11
Цулехнер
11
Цулехнер
9
Фрайс
11
Крмас
21
Хен
21
Хен
11
Крмас
23
Шустер
6
Фернандес
6
Фернандес
23
Шустер
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
26
Том Шмидт
ВР
34
Тим Дирсен
ЦП
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
27
Николас Хефлер
ОП
1
Оливер Бауманн
ВР
37
Себастьян Керк
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
34
Тим Дирсен
ЦП
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Оливер Бауманн
ВР
37
Себастьян Керк
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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