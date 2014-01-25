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Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 25 января 2014
Боруссия Д
25.01.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
6'
С. Бендер
66'
Н. Шахин
56'
С. Бендер (АГ)
72'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
88'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
А. Милик
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Г. Мхитарян
84'
72'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
А. Хан
70'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 2:1!
Н. Шахин
66'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Бендер
45'
+1
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
С. Папастатопулос
45'
35'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Алтынтоп
17'
Желтая карточка
А. Хан
Желтая карточка
С. Бендер
10'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
7'
ГОЛ! 1:0!
С. Бендер
Пас отдал
М. Ройс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
5
Бендер
19
Папастатопулос
5
Кель
6
Гросскройц
22
Мхитарян
8
Шахин
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
7
Фогт
22
Озтрзолек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
22
Мхитарян
20
Шибер
20
Шибер
22
Мхитарян
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
Милик
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
Милик
7
Алтынтоп
30
Милик
30
Милик
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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