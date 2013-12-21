Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 21 декабря 2013
Фрайбург
21.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
25'
А. Мехмеди
36'
А. Мехмеди
90+2'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Э. Приб
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Мехмеди
88'
87'
Желтая карточка
Р. Цилер
81'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Черундоло
Замена
К. Геде
️️️️
В. Пиларж
79'
69'
Желтая карточка
А. Хоффманн
46'
Замена
А. Собич
️️️️
В. Сулеймани
46'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Андреасен
Замена
Ю. Шустер
️️️️
П. Крмас
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Шмид
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Ж. Фернандес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Ганновер-96
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бауманн
11
Крмас
28
Гинтер
21
Хен
30
Гюнтер
7
Шмид
6
Фернандес
16
Дарида
11
Пиларж
14
Мехмеди
4-3-2-1
20
Цилер
6
Черундоло
26
Сане
6
Марсело
4
Хоффманн
2
Андреасен
7
Приб
38
Сулеймани
13
Штиндль
32
Биттенкурт
92
Диуф
11
Крмас
23
Шустер
23
Шустер
11
Крмас
11
Пиларж
31
Геде
31
Геде
11
Пиларж
14
Мехмеди
9
Ханке
9
Ханке
14
Мехмеди
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Шмидебах
2
Андреасен
6
Черундоло
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
6
Черундоло
38
Сулеймани
9
Собич
9
Собич
38
Сулеймани
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
33
Даниэль Бац
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Ганновер-96
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+