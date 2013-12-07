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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 07 декабря 2013
Гамбург
07.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
18'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
90'
+1
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
86'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Т. Арслан
84'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Байстер
79'
Желтая карточка
М. Байстер
78'
76'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Х. Алтынтоп
63'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
И. Иличевич
️️️️
Т. Ринкон
60'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
5
Джуру
28
Мансьенн
4
Та
7
Янсен
8
Ринкон
30
Арслан
47
Бадель
10
Чалханоглу
10
Ласогга
9
Байстер
3-2-2-2-1
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
8
Ринкон
16
Иличевич
16
Иличевич
8
Ринкон
9
Байстер
9
Руднев
9
Руднев
9
Байстер
25
Бобадилья
13
Мельдерс
13
Мельдерс
25
Бобадилья
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
7
Алтынтоп
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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