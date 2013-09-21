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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 21 сентября 2013
Гамбург
21.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
32'
Н. Петерсен
90+4'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
Л. Калдирола
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
84'
Замена
С. Предль
️️️️
А. Хант
Замена
П. Ласогга
️️️️
П. Ирачек
80'
74'
Замена
М. Экичи
️️️️
Э. Элиа
Замена
А. Руднев
️️️️
Ж. Гин Лам
69'
67'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
М. Кобылянски
Замена
Т. Арслан
️️️️
Т. Ринкон
67'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
63'
55'
Желтая карточка
А. Игньевски
40'
Желтая карточка
К. Фритц
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Фритц
Желтая карточка
М. Байстер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
3-5-1-1
15
Адлер
5
Джуру
16
Вестерманн
4
Та
7
Янсен
8
Ирачек
8
Ринкон
47
Бадель
26
Лам
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
4-4-2
1
Милиц
8
Фритц
5
Калдирола
22
Игньевски
21
Лукимия-Мулонготи
14
Хант
11
Элиа
16
Макиади
3
Гарсия
18
Петерсен
20
Кобылянски
8
Ринкон
30
Арслан
30
Арслан
8
Ринкон
8
Ирачек
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Ирачек
26
Лам
9
Руднев
9
Руднев
26
Лам
14
Хант
4
Предль
4
Предль
14
Хант
20
Кобылянски
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
20
Кобылянски
11
Элиа
11
Экичи
11
Экичи
11
Элиа
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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